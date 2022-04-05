Москвичам назвали участки с загруженным движением вечером 5 апреля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Третье транспортное кольцо Карта всех событий

Заторы возможны на нескольких участках столичных дорого в пиковое время во вторник, 5 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Загруженность дорог — четыре балла, в пиковое время ожидаем шесть–семь, — говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

На некоторых участках ТТК и МКАД наблюдаются затруднения в движении транспорта. Так, движение затруднено на внутренней стороне улицы Нижняя Масловка, внутренней и внешней сторонах 15-го километра МКАД, а также на внешней стороне 92-го километра МКАД.

Кроме того, согласно прогнозам синоптиков, после 15:00 в столице ожидаются ветер с порывами до 18 метров в секунду, дождь и мокрый снег. Дептранс просит водителей быть особо внимательными за рулем, соблюдать дистанцию и скоростной режим, избегать резких маневров, а также парковать автомобили вдали от деревьев.

27 марта сообщалось, что сотрудники ЦОДД в феврале 2022 года установили новые и модернизировали уже работающие светофоры по девяти адресам в Москве. Новые светофоры появились по четырем адресам именно в тех местах, где они были нужны, но прежде отсутствовали. На пяти других адресах ЦОДД улучшил уже существующие светофоры: добавил светофорные колонки и перевесил оборудование на консоли над дорогой.