Двоих жителей Подмосковья осудили за серию краж в Тамбовской области

Фото: Пресс-служба суда / АГН Москва

Двое жителей Подмосковья осуждены за серию краж из домов в Тамбовской области. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

— Злоумышленники выбирали время, когда хозяева уезжали на работу или уходили по личным делам. Взламывали металлопластиковые окна, проникали внутрь и совершали кражи. Их добычей стали десятки дорогостоящих часов, сотни ювелирных и золотых украшений, личные вещи, деньги в российских рублях и иностранной валюте, — говорится в сообщении.

В отношении них возбуждено четыре уголовных дела по статье «Кража». Кроме того, полицейские установили, что ранее мужчины уже привлекались к уголовной ответственности за совершение подобных преступлений.

Злоумышленники были задержаны по местам проживания в Подмосковье. Часть похищенного была обнаружена, а остальное они успели сбыть.

Общий ущерб от преступных действий составил свыше 20 миллионов рублей. При этом воры частично компенсировали около четырех миллионов рублей.

Позже оба мужчины были осуждены. Один из них проведет в колонии строго режима четыре года, второй — пять с половиной лет. Кроме того, суд обязал взыскать с них еще 13 миллионов рублей.