Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Муцениеце призналась, что до сих пор дружит с Прилучным

Лейла Алиева

Общество
Муцениеце призналась, что до сих пор дружит с Прилучным
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались два года назад, а после пара долгое время ссорилась в публичном пространстве.

Но артистка решила, что нужно положить конец этой войне, и сделала первый шаг к примирению с бывшим мужем. Для этого она пригласила Прилучного на день рождения их общего сына Тимофея.

Актер не отказался, и с тех пор пару все чаще видят вместе. После этого он неожиданно расстался с актрисой Мирославой Карпович.

Кроме того, фанаты заметили на безымянном пальце Муцениеце помолвочное кольцо. Однако звезда не стала разглашать имя дарителя, передает портал Teleprogramma.pro.

Телеведущую Ксению Бородину в очередной раз заметили в компании с другом ее бывшего мужа Трофимом Симищенко, с которым, по слухам, ее связывают романтические отношения. Однако сама звезда никак эту информацию не комментирует.

Известно, что 28 марта Ксения и Трофим вместе посмотрели постановку с участием Сергея Безрукова. Пару сфотографировала одна из зрительниц, сидевшая в зале прямо за их спинами.

Читайте также:
Отношения Павел Прилучный Агата Муцениеце
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте