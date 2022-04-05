Муцениеце призналась, что до сих пор дружит с Прилучным

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались два года назад, а после пара долгое время ссорилась в публичном пространстве.

Но артистка решила, что нужно положить конец этой войне, и сделала первый шаг к примирению с бывшим мужем. Для этого она пригласила Прилучного на день рождения их общего сына Тимофея.

Актер не отказался, и с тех пор пару все чаще видят вместе. После этого он неожиданно расстался с актрисой Мирославой Карпович.

Кроме того, фанаты заметили на безымянном пальце Муцениеце помолвочное кольцо. Однако звезда не стала разглашать имя дарителя, передает портал Teleprogramma.pro.

Телеведущую Ксению Бородину в очередной раз заметили в компании с другом ее бывшего мужа Трофимом Симищенко, с которым, по слухам, ее связывают романтические отношения. Однако сама звезда никак эту информацию не комментирует.

Известно, что 28 марта Ксения и Трофим вместе посмотрели постановку с участием Сергея Безрукова. Пару сфотографировала одна из зрительниц, сидевшая в зале прямо за их спинами.