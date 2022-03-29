Ксению Бородину заметили с бойфрендом на свидании в театре

Фото: Пресс-служба «Русской Медиагруппы»

Телеведущую Ксению Бородину в очередной раз заметили в компании с другом ее бывшего мужа Трофимом Симищенко, с которым, по слухам, ее связывают романтические отношения. Однако сама звезда никак эту информацию не комментирует.

Известно, что 28 марта Ксения и Трофим вместе посмотрели постановку с участием Сергея Безрукова. Пару сфотографировала одна из зрительниц, сидевшая в зале прямо за их спинами.

— Перед нами сидела Ксения Бородина. Я не фанатка, но все равно прикольно. Она все время сидела в телефоне, в какой-то момент выкрикивала: «Браво!». Потом и вовсе ушла с постановки, — приводит слова девушки издание Starhit, где появилось совместное фото Бородиной и Симищенко.

Известно, что экс-супруг телеведущей Курбан Омаров ранее обвинил бывшего приятеля в пассивности и множестве долгов. Бизнесмен признался, что такой выбор Ксении стал для него неожиданностью.

Ранее Ксения Бородина рассказала о покупке недвижимости в престижном районе Москвы. Известно, что экс-ведущая «Дома-2» купила квартиру за 30 миллионов рублей в качестве подарка себе на 39-летие.