Бородина похвасталась покупкой квартиры за 30 миллионов рублей

Фото: Пресс-служба Русской медиагруппы

Телеведущая и актриса Ксения Бородина рассказала о покупке недвижимости в престижном районе Москвы.

— Опять ремонт… Пока не готова, но квартирой довольна, — сообщила звезда.

По информации источника, экс-ведущая «Дома-2» купила квартиру за 30 миллионов рублей в качестве подарка себе на 39-летие.

Как сообщает Бородина, эти апартаменты отличаются от прошлых высокими потолками и панорамным видом из окна. Она уточнила, что в ближайшее время сможет показать фотографии нового жилья, однако в данный момент там проводятся ремонтные работы, передают «7Дней».

Ранее Бородина, которая отдыхала вместе с детьми в ОАЭ, пожаловалась, что часто испытывает депрессивные состояния накануне дня рождения и в этот раз причиной тому стало желание вернуться из Дубая в Россию.

4 марта телеведущая приняла решение вернуться на родину. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети. По словам актрисы, их отдых с дочерьми Марусей и Теоной в Дубае был омрачен невеселыми думами.