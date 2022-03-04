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«Возвращаюсь домой»: Бородина пожаловалась на испорченный отдых

Анастасия Колоскова

Общество
«Возвращаюсь домой»: Бородина пожаловалась на испорченный отдых
Фото: instagram/borodylia

Ксения Бородина, которая отдыхала вместе с детьми в ОАЭ, приняла решение вернуться в Россию. Об этом телеведущая сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

По словам ведущей реалити-шоу «Дом-2» их отдых с дочерьми Марусей и Теоной в Дубае, был омрачен невеселыми думами.

— Завтра я возвращаюсь домой, отдохнуть не получилось, все мысли были в другом месте… Но приняла решение вернуться в Instagram, общаться тут с вами, давайте держаться вместе и поддерживать друг друга, — обратилась Бородина к подписчикам.

Звезда призналась в любви к фолловерам, родным, друзьям и Родине и отметила, что решила сконцентрировать свои силы на семье.

До этого Ксения Бородина, которая отправилась вместе с детьми в отпуск в ОАЭ, подверглась критике со стороны подписчиков, которые сочли ее поступок неуместным в связи с событиями в мире. Телеведущая пояснила, что ее поездка была запланирована и она не намерена за нее оправдываться.

К слову, Ксения Бородина отдыхает в этом году далеко не первый раз. Так, недавно она дважды побывала на Мальдивах. Первый раз с детьми, а затем — с подругами.

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