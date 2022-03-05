Бородина пожаловалась на «легкую биполярку»

Фото: instagram/borodylia

Ксения Бородина, которая отдыхала вместе с детьми в ОАЭ, пожаловалась, что испытывает перепады настроения, и заявила, что хочет вернуться в Россию.

— Мне кажется, что у многих сейчас в Instagram легкая такая биполярка. У меня точно. Знаете, настроение прыгает. Утром просыпаешься — нормальное состояние. Потом читаешь новости — у тебя другое состояние абсолютно, — посетовала телеведущая в разделе Stories своего Instagram.

По словам звезды, она часто испытывает депрессивные состояния накануне дня рождения, но в этот раз причина ее настроения в другом. Бородина заявила, что очень хочет вернуться из Дубая в Россию.

— Все уговаривают остаться. Нет, я хочу домой, — резюмировала она.

Накануне ведущая реалити-шоу «Дом-2» сообщила, что их отдых с дочерями Марусей и Теоной в Дубае был омрачен невеселыми думами. По ее словам, ей не получилось отдохнуть, так как «мысли были в другом месте». Звезда призналась в любви к фолловерам, родным, друзьям и Родине и отметила, что решила сконцентрировать свои силы на семье.