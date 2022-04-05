Собянин сообщил о старте проходки между станциями «Пыхтино» и «Внуково»

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте проходки второго тоннеля метро между станциями «Пыхтино» и «Внуково».

— Сегодня стартовала проходка второго тоннеля метро между станциями «Пыхтино» и «Внуково». Первый, который начали прокладывать в январе, готов уже больше чем на треть, — сказал глава города.

Он отметил, что данный объект позволит улучшить транспортную доступность Троицкого и Новомосковского административных округов. Помимо этого, Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро, написал Собянин в своем Telegram-канале.

29 марта заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил о выполнении проходки левого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково» Солнцевской линии Московского метрополитена почти на 40 процентов. По его словам, данный перегон включает в себя строительство метромоста длиной 460 метров через реку Ликова.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что общестроительная готовность метромоста составляет 82 процента. Кроме того, добавил он, на данный момент ведется сборка тоннелепроходческого комплекса «Наталья» для продолжения работ.