Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Певица Савичева заболела коронавирусом в четвертый раз

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Певица Савичева заболела коронавирусом в четвертый раз
Фото: Камиль Айсин / Вечерняя Москва

У российской певицы Юлии Савичевой в четвертый раз диагностировали коронавирус.

— У меня с коронавирусом особые отношения, конечно. Это мой третий штамм и четвертый раз. Даже и не знаю: либо это невезение, либо, наоборот, я жутко везучая, — написала она в своем Telegram-канале.

По словам 35-летней певицы, на этот раз у нее выявили штамм «омикрон». В настоящее время она находится в самоизоляции под наблюдением врачей.

Первый раз Савичева заболела коронавирусом в начале 2020 года во время поездки в Португалию. Болезнь протекала довольно тяжело, хотя певице удалось избежать госпитализации. Коронавирусом переболели также муж артистки и их четырехлетняя дочь.

1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

3 марта о проблемах со здоровьем рассказал композитор Игорь Корнелюк, который осенью прошлого года отметил 59-летие. Он признался, что в последнее время его здоровье сильно ухудшилось, поэтому ему пришлось кардинально пересмотреть свой образ жизни.

Многие удовольствия музыканту теперь недоступны. У артиста накопился целый букет опасных недугов: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сахарный диабет. К тому же недавно он перенес коронавирус.

Читайте также:
Юлия Савичева Коронавирус Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте