Певица Савичева заболела коронавирусом в четвертый раз

Фото: Камиль Айсин / Вечерняя Москва

У российской певицы Юлии Савичевой в четвертый раз диагностировали коронавирус.

— У меня с коронавирусом особые отношения, конечно. Это мой третий штамм и четвертый раз. Даже и не знаю: либо это невезение, либо, наоборот, я жутко везучая, — написала она в своем Telegram-канале.

По словам 35-летней певицы, на этот раз у нее выявили штамм «омикрон». В настоящее время она находится в самоизоляции под наблюдением врачей.

Первый раз Савичева заболела коронавирусом в начале 2020 года во время поездки в Португалию. Болезнь протекала довольно тяжело, хотя певице удалось избежать госпитализации. Коронавирусом переболели также муж артистки и их четырехлетняя дочь.

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3 марта о проблемах со здоровьем рассказал композитор Игорь Корнелюк, который осенью прошлого года отметил 59-летие. Он признался, что в последнее время его здоровье сильно ухудшилось, поэтому ему пришлось кардинально пересмотреть свой образ жизни.

Многие удовольствия музыканту теперь недоступны. У артиста накопился целый букет опасных недугов: ишемическая болезнь сердца, стенокардия, сахарный диабет. К тому же недавно он перенес коронавирус.