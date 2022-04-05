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Собянин: Москва сформирует долгосрочный заказ на подвижной состав для общественного транспорта

Араз Салехов

Город
Собянин: Москва сформирует долгосрочный заказ на подвижной состав для общественного транспорта
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Столичные власти решили сформировать долгосрочный заказ на поставки новых электробусов и вагонов метро. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра 100-го поезда метро нового поколения «Москва-2020» в электродепо «Солнцево».

— Считаю, что в условиях санкционного давления, экономических сложностей мы не должны уменьшать городской заказ. Более того, мы сделаем его долгосрочным на ближайшую перспективу. Поможем машиностроителям получить льготные кредиты, поможем с инвестиционными программами, с разработкой новых видов транспорта, — рассказал глава города.

Собянин добавил, что меры поддержки, которые принимаются городом и федеральными властями для транспортного машиностроения, помогут сохранить 150 тысяч рабочих мест. Помимо этого, мэр отметил, что свои результаты дает и импортозамещение. По его словам, столица не закупает импортную технику в транспортной сфере, сообщает агентство городских новостей «Москва».

5 апреля глава города рассказал о выходе 100-го поезда нового поколения «Москва-2020» на линии столичного метрополитена. Собянин напомнил, что парк столичного транспорта пополнили 19 тысяч единиц новой техники. По его словам, на данную инициативу было выделено около одного триллиона рублей.

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