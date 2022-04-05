Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин: Сотый поезд «Москва-2020» вышел на линии столичного метро

Араз Салехов

Город
Собянин: Сотый поезд «Москва-2020» вышел на линии столичного метро
Фото: roscongress / Антон Сухонос

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выходе 100-го поезда нового поколения «Москва-2020» на линии столичного метрополитена.

— Сегодня мы как раз получили новый метровагон «Москва-2020», в котором есть все лучшие достижения в области транспорта и машиностроения. Это действительно суперкачественные вагоны, отечественный поезд. Сегодня он уже работает на Кольцевой, на Большой кольцевой линии, Калужско-Рижской линии. Ну и дальше будем наращивать объемы поставки этого замечательного транспорта, — сказал глава города.

Также мэр отметил, что в последние годы столичный транспорт пополнили 19 тысяч единиц новой техники. В общей сложности на это выделили один триллион рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

5 апреля Собянин рассказал о старте проходки второго тоннеля метро между станциями «Пыхтино» и «Внуково». По его словам, данная инициатива даст возможность улучшить транспортную сеть Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Помимо этого, Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Читайте также:
Москва Сергей Собянин Метро
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте