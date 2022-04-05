Собянин: Сотый поезд «Москва-2020» вышел на линии столичного метро

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Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выходе 100-го поезда нового поколения «Москва-2020» на линии столичного метрополитена.

— Сегодня мы как раз получили новый метровагон «Москва-2020», в котором есть все лучшие достижения в области транспорта и машиностроения. Это действительно суперкачественные вагоны, отечественный поезд. Сегодня он уже работает на Кольцевой, на Большой кольцевой линии, Калужско-Рижской линии. Ну и дальше будем наращивать объемы поставки этого замечательного транспорта, — сказал глава города.

Также мэр отметил, что в последние годы столичный транспорт пополнили 19 тысяч единиц новой техники. В общей сложности на это выделили один триллион рублей, передает агентство городских новостей «Москва».

5 апреля Собянин рассказал о старте проходки второго тоннеля метро между станциями «Пыхтино» и «Внуково». По его словам, данная инициатива даст возможность улучшить транспортную сеть Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО). Помимо этого, Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.