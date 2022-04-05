Массаж, лечение депрессии и ожирения: какие услуги можно получить бесплатно по полису ОМС

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

По полису Обязательного медицинского страхования (ОМС) россияне могут получать широкий спектр услуг, о которых многие даже не догадываются. Об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист отдела прав страховщиков Алина Колосова:

— Очень частый вопрос: входит ли массаж в список бесплатных процедур? Да, входит! Он включен в Номенклатуру медицинских услуг, соответственно, и специалисты должны выдавать для его проведения направление, по которому человек получит услугу, не заплатив при этом ни копейки. Более того, в этой Номенклатуре указан не один вид массажа, а более десяти.

Так, программой ОМС предусмотрен общий медицинский массаж, массаж воротниковой области, а также процедура для детей раннего возраста, включающая в себя в том числе и гимнастику.

Помимо упомянутых видов услуг, пациент вправе рассчитывать и на иные процедуры, за которые в некоторых лечебных учреждениях могут просить заплатить, пояснила Колосова:

— Рейтинг возглавляют лабораторные, инструментарные и диагностические исследования. Например, очень часто просят деньги за исследование крови на гормоны щитовидной железы. На втором месте — исследование магнитно-резонансной томографии и компьютерная томография.

По программе государственных гарантий срок ожидания МРТ и КТ составляет 30 календарных дней, но если требуется проведение этих исследований неотложной форме, то врач направляет на эти исследования немедленно. Эксперт подчеркнула, что очень часто в медицинских организациях пациенту обещают провести исследование гораздо раньше, если он заплатит деньги.

Лекарственные препараты в стационарах должны предоставляться пациентам совершенно бесплатно.

Восстановительное лечение — массаж и физиотерапия, а также консультация узких специалистов тоже должны быть проводиться бесплатно:

— Если вам говорят, что нужного специалиста нет и придется обращаться за услугами к платному эксперту, это тоже нарушение ваших прав. Потому что в подобных случаях представители медучреждения должны вас направить к врачам другой клиники, с которыми у них заключен договор, где консультацию вам проведут на бесплатных основаниях.

В список процедур, которые доступны владельцам ОМС также входит экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО — прим «ВМ».), которое проводится для женщин по квоте:

— Пациентка проходит все необходимые процедуры и анализы, определяется клиника, где состоится процесс оплодотворения, и начинается этап подготовки к беременности. На разных этапах, которые могут длиться от нескольких недель до месяца, пациентке придется сдавать анализы общие и те, которые потребует специалист, готовящий женщину к ЭКО. Все виды услуг должны по ОМС быть бесплатными, следует это учесть.

Собеседница «ВМ» отметила, что получить бесплатную помощь можно при проблемах с ожирением. Более того, по ОМС гражданам доступна процедура лечения избыточного веса и нарушений питания. Для этого нужно обратиться в клинику, чтобы получить помощь врача-эндокринолога. Любые оперативные вмешательства после обследования тоже будут бесплатными.

Не все граждане знают о том, что по программе ОМС можно поправить свое ментальное здоровье:

— Тревожные расстройства, депрессию тоже лечат по страховке. Для получения услуги нужно иметь при себе паспорт, ОМС и СНИЛС. Вас запишут и направят к нужному специалисту. Таким образом вы сэкономите на платных врачах, которые за один прием берут от пяти тысяч рублей.

В заключение собеседница «ВМ» отметила, что узнать о перечне бесплатных услуг по полису ОМС можно у страховщиков организации, где документ был получен.