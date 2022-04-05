Анита Цой раскрыла, как ей удалось похудеть на десять килограммов
Певица Анита Цой рассказала, что ей удалось избавиться от десяти лишних килограммов, придерживаясь определенного режима питания.
Так, по словам артистки, она отказалась от сладкого и мучного.
— Все диеты перепробовала, тело такое умное, и жир умный. Он такой сидит: «А, за белковую взялась. А, за кетодиету взялась» — и тут же мне ставит препоны. Еще больше есть хочется, — посетовала звезда.
Она призналась, что теперь отдает предпочтение овощам, которые самостоятельно выращивает в огороде.
— Раньше я какие-то культуры растила просто на земле в открытом грунте. Теперь — нет. Потому как если холодно, то урожая нет. Ошибаться сейчас нельзя, — цитирует певицу Пятый канал.
5 марта Цой рассказала о гормональном сбое в организме, который у нее произошел после перенесенной в 2020 году коронавирусной инфекции. По ее словам, из-за этого у нее произошел большой выброс кальция.
Цой пришлось пережить неприятную процедуру, когда ей очищали сустав от избытков кальция, загоняя в него специальную машинку. Еще одним печальным последствием коронавируса стал для певицы резкий набор веса: тогда она поправилась на 17 килограммов.