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Анита Цой раскрыла, как ей удалось похудеть на десять килограммов

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Еда
Общество
Анита Цой раскрыла, как ей удалось похудеть на десять килограммов
Фото: YouTube / Россия 1

Певица Анита Цой рассказала, что ей удалось избавиться от десяти лишних килограммов, придерживаясь определенного режима питания.

Так, по словам артистки, она отказалась от сладкого и мучного.

— Все диеты перепробовала, тело такое умное, и жир умный. Он такой сидит: «А, за белковую взялась. А, за кетодиету взялась» — и тут же мне ставит препоны. Еще больше есть хочется, — посетовала звезда.

Она призналась, что теперь отдает предпочтение овощам, которые самостоятельно выращивает в огороде.

— Раньше я какие-то культуры растила просто на земле в открытом грунте. Теперь — нет. Потому как если холодно, то урожая нет. Ошибаться сейчас нельзя, — цитирует певицу Пятый канал.

5 марта Цой рассказала о гормональном сбое в организме, который у нее произошел после перенесенной в 2020 году коронавирусной инфекции. По ее словам, из-за этого у нее произошел большой выброс кальция.

Цой пришлось пережить неприятную процедуру, когда ей очищали сустав от избытков кальция, загоняя в него специальную машинку. Еще одним печальным последствием коронавируса стал для певицы резкий набор веса: тогда она поправилась на 17 килограммов.

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