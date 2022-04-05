Собянин рассказал о мерах поддержки машиностроительной отрасли

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Столичные власти предпримут ряд мер, которые дадут возможность машиностроителям адаптироваться к изменившейся ситуации и выполнить обязательства по поставкам подвижного состава. Об этом во вторник, 5 апреля, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— По просьбе производителей правительство Москвы примет ряд решений, которые позволят машиностроителям адаптироваться к изменившейся ситуации и выполнить свои обязательства по поставкам подвижного состава, — сказал глава города.

В первую очередь планируется увеличить ежегодное авансирование поставок, а также ускорить их оплату по факту передачи продукции. Помимо этого, власти намерены актуализировать условия контрактов на предмет соответствия цены подвижного состава его реальной рыночной стоимости.

Еще одной мерой Собянин назвал гибкое продление сроков поставки по ранее заключенным контрактам. Кроме того, планируется изменить требования к подвижному составу, а также исключить ряд обязательных параметров, не влияющих на безопасность перевозки пассажиров.

Также столичным машиностроителям разрешат использовать запасные части альтернативных производителей в ходе сервисного обслуживания, написал Собянин в своем Telegram-канале.

5 апреля мэр также рассказал о формировании долгосрочного заказа на поставки новых электробусов и вагонов метро. В частности, власти города помогут машиностроителям получить льготные кредиты, окажут поддержку в рамках инвестиционных программ и разработки новых видов транспорта.