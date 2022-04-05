Илон Маск войдет в совет директоров соцсети Twitter

Фото: NASA / Bill Ingalls

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск станет членом совета директоров компании Twitter. Об этом сообщается в документах, обнародованных Комиссией по ценным бумагам США.

На своей странице в вышеупомянутой социальной сети создатель SpaceX создал для пользователей опрос на тему, стоит ли ввести в Twitter возможность редактирования публикации после ее размещения в своем аккаунте.

Эту функцию пользователи соцсети просят с самого ее появления. Раньше они также просили увеличить длину публикуемых сообщений больше, чем 140 символов. В 2017 году руководство Twitter пошло на уступки и увеличило этот показатель до 280. Однако редактировать посты после публикации до сих пор нельзя.

Накануне сам Маск объявил, что владеет 9,2 процента акций социальной сети. Процесс включения предпринимателя в совет директоров займет 90 дней. В компании уверены, что бизнесмен может принести большую пользу, пишет RT.

Ранее американский бизнесмен впервые возглавил мировой список Forbes, обогнав основателя компании Amazon Джефа Безоса.