Сергей Собянин назначил Евгению Шалиско новым замглавой Мосгорнаследия
Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгению Шалиско на пост замруководителя департамента культурного наследия российской столицы. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте мэра во вторник, 5 апреля.
Этим распоряжением Собянин принял чиновника на гражданскую службу в Москве, поскольку ранее Шалиско занимала должность старшего помощника прокурора Подмосковья по взаимодействию с органами власти.
Примечательно, что служебное трудовое соглашение с городским чиновником заключается сроком не более чем на 12 месяцев. Также такой контракт не может превышать срок полномочий столичного градоначальника, говорится в документе.
Днем ранее Сергей Собянин также утвердил перестановки в аппарате Москомэкспертизы. Мэр столицы подписал указ об освобождении от должности главы Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерия Леонкова. Отмечается, что чиновник освободил пост по собственной инициативе. На освободившуюся должность глава города назначил Анну Яковлеву.