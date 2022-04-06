Сергей Собянин назначил Евгению Шалиско новым замглавой Мосгорнаследия

Мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления с ежегодным отчетом о работе правительства столицы перед депутатами Московской городской думы / Фото: Владимир Новиков / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Евгению Шалиско на пост замруководителя департамента культурного наследия российской столицы. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте мэра во вторник, 5 апреля.

Этим распоряжением Собянин принял чиновника на гражданскую службу в Москве, поскольку ранее Шалиско занимала должность старшего помощника прокурора Подмосковья по взаимодействию с органами власти.

Примечательно, что служебное трудовое соглашение с городским чиновником заключается сроком не более чем на 12 месяцев. Также такой контракт не может превышать срок полномочий столичного градоначальника, говорится в документе.

Днем ранее Сергей Собянин также утвердил перестановки в аппарате Москомэкспертизы. Мэр столицы подписал указ об освобождении от должности главы Комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Валерия Леонкова. Отмечается, что чиновник освободил пост по собственной инициативе. На освободившуюся должность глава города назначил Анну Яковлеву.