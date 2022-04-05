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Сергей Собянин назначил Анну Яковлеву новым председателем Москомэкспертизы

Евгений Белоусов

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Сергей Собянин назначил Анну Яковлеву новым председателем Москомэкспертизы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин освободил Валерия Леонова от должности председателя комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза). На эту должность мэр назначил Анну Яковлеву. Оба документа были опубликованы на официальном сайте мэра во вторник, 5 апреля.

Уточняется, что Леонов покинул должность председателя Москомэкспертизы по своей инициативе.

— Освободить Леонова Валерия Владимировича от замещаемой должности председателя комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов и уволить с государственной гражданской службы города Москвы, — говорится в документе.

Вступающая в новую должность Яковлева заключает служебный контракт на весь срок полномочий самого мэра.

1 апреля Собянин назначил Михаила Лачинова на должность заместителя руководителя департамента капитального ремонта столицы. Служебный контракт с ним заключен на пять лет, и он не должен превышать срок полномочий мэра Москвы.

До этого он назначил на должность начальника Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы Ивана Боброва. До этого Бобров занимал пост первого заместителя начальника столичной Госинспекции по недвижимости.

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