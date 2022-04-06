Блинкен призвал Алиева и Пашиняна к деэскалации в Закавказье

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Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные разговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в среду, 6 апреля.

По его словам, госсекретарь призвал лидеров обоих государств к сдержанности, деэскалации и возобновлению дипломатии. Так, в разговоре с Пашиняном Блинкен подчеркнул, что сейчас не время для эскалации в Закавказье.

Госсекретарь также выразил надежду на мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном и отметил, что Америка всегда готова помочь путем взаимодействия на двусторонней основе. США, добавил Блинкен, могут посодействовать укреплению мира в регионе, передает ТАСС.

В ноябре 2021 года президент России Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев договорились активизировать совместные усилия по решению оставшихся задач. Лидеры условились предпринимать шаги по повышению уровня стабильности на границе Армении и Азербайджана. Путин, Алиев и Пашинян договорились вести дело к созданию двусторонней комиссии по делимитации границы между двумя странами с последующей ее демаркацией.

Однако 26 марта в пресс-службе МИД России сообщили, что эскалация ситуации в Нагорном Карабахе вызывает крайнюю озабоченность.