ФНС и МВД будут совместно бороться с валютными спекулянтами

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Центральный аппарат Федеральной налоговой службы России (ФНС) поручил территориальным органам наладить сотрудничество с Министерством внутренних дел РФ (МВД). Совместными усилиями ведомства будут выявлять нарушения в процессах купли-продажи иностранной валюты в обход банковских организаций.

В письме ФНС сообщается, что спекулянты пытаются торговать валютой в социальных сетях, мессенджерах и на цифровых досках объявлений. Подобные действия могут нести угрозу устойчивости рубля и стабильности внутреннего рынка валют, поэтому с ними необходимо бороться.

— В последнее время распространились случаи незаконной купли-продажи иностранной валюты, в связи с чем налоговым органам поручено обратить особое внимание на выявление таких нарушений с учетом имеющихся возможностей органов внутренних дел, — отметили в ФНС.

9 марта Центробанк России ввел временный порядок валютных операций, который предусматривает некоторые ограничения. Граждане, владеющие счетами и вкладами в иностранной валюте, гарантируют сохранность средств, однако вывести их в наличные деньги можно в размере не более 10 тысяч долларов, передает РБК.

31 марта Сбербанк аннулировал ипотечные заявки граждан, поданные до 1 марта. Клиентам этого финансового учреждения теперь необходимо еще раз заполнить форму, чтобы получить решение по ипотеке.