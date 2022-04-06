Обама оказался популярнее Байдена на мероприятии в Белом доме

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Экс-президент США Барак Обама оказался более популярной персоной, чем нынешний американский лидер Джо Байден на мероприятии в Вашингтоне. Бывшего главу государства окружили журналисты и чиновники, общаясь с ним, в то время как действующий американский лидер в одиночестве разводил руками.

Обама принимал участие в мероприятии, которое было посвящено снижению расходов жителей Соединенных Штатов на медицину, в качестве реформатора системы здравоохранения в стране в бытность президентом.

Подписав новую инициативу в этой области, Джо Байден захотел пообщаться с участниками встречи, однако на краю сцены его никто не ждал, поэтому политик лишь развел руками с удивлением.

Когда президент обернулся, позади него стоял Обама в окружении политиков и журналистов. Даже вице-президент США и руководитель предвыборной кампании Байдена Камала Харрис отвернулась от главы государства, чтобы пообщаться с популярным политиком. Действующий глава Белого дома отвернулся от столпотворения и даже махнул на них рукой, пишет РИА Новости.

Накануне бывший вице-президент США Майк Пенс назвал Байдена худшим руководителем страны в ее современной истории.