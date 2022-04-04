Бывший вице-президент США Пенс назвал Байдена худшим президентом страны в истории

Фото: flickr/whitehouse

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Майк Пенс заявил, что нынешний американский лидер Джо Байден является самым худшим правителем в современной истории Штатов. Об этом в в субботу, 2 апреля, он сообщил в эфире Fox News.

— Я думаю, что президент Байден причинил Америке больше вреда, чем любой другой президент в современной истории. Сейчас внутри страны происходит самый худший кризис в нашей истории, — сказал он.

Экс-политик напомнил, что за последние 14 месяцев инфляция в США достигла 40-летнего максимума, также он отметил небывалый рост цен на бензин, сообщает «Известия».

В субботу, 2 апреля, экс-глава США Дональд Трамп заявил, что администрация США во главе с президентом страны Джо Байденом довела Америку до худших времен. По его словам, в «самый опасный период жизни» у граждан страны оказался «президент, который не понимает, что происходит, что он говорит, где он».

Также ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон считает, что нынешний президент сумел в одиночку разрушить все то, чего добился Дональд Трамп во время своего правления. Журналист добавил, что ни один лидер США не наносил стране столько ущерба, сколько нанес Байден.