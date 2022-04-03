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Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории

Юлия Курганова

В мире
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории
Фото: Whitehouse

Администрация США во главе с президентом страны Джо Байденом довела Америку до худших времен. Такое мнение высказал бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в субботу, 2 апреля, на митинге своих сторонников в штате Мичиган.

— Не думаю, что в истории нашей страны было время, когда мы чувствовали себя на таком низком уровне, — сказал он.

Политик считает, что в «самый опасный период жизни» у американских граждан оказался «президент, который не понимает что происходит, что он говорит, где он».

«Слабость Байдена» привела к событиям на Украине, потому что в России посмотрели на неудачи при выводе американских войск из Афганистана и решились на спецоперацию, убежден Трамп.

Он добавил, что США при нем «достигла энергетической независимости», тогда галлон бензина стоил всего 1,8 долларов, а сейчас цена поднялась в три-четыре раза, передает РИА Новости.

27 марта экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что нынешняя американская власть несет ответственность за высокую инфляцию и рост цен на бензин, а глава США Джо Байден лично убил «американскую мечту».

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