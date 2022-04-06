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Диетолог рассказала, почему можно отказаться от супа

Евгений Белоусов

Общество
Диетолог рассказала, почему можно отказаться от супа
Фото: Pixabay

Суп хорошо насыщает организм и является привычной частью полноценного обеда, однако каждый день есть его вовсе не обязательно. Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Марина Копытько рассказала, как правильно сформировать свой рацион.

По ее словам, гораздо больше пользы человек получает от второго блюда. Так, в одной порции супа меньше белка и других полезных веществ, чем в любом блюде с мясом и овощами. Более того, сытость от супа проходит слишком быстро, подчеркивает диетолог.

— Если рацион человека сбалансирован и сформирован более-менее правильно, то можно обойтись без супа, — рассказала Копытько.

Однако полностью исключат жидкие блюда из своего рациона все же не стоит. Особенно полезно это будет после перенесения какой-нибудь хирургической операции. Густой суп или бульон — одно из лучших средств для ослабленного организма, чтобы встать на ноги, передает «Газета.ру».

5 апреля диетолог Полина Королева предупредила об опасностях употребления в пищу лапши быстрого приготовления. Заваривание этого продукта кипятком увеличивает риск онкологических заболеваний, подчеркнула специалист. Упаковка, нагреваясь, может выделять опасные канцерогены.

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