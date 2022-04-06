В Twitter появится функция редактирования постов после публикации

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Руководитель потребительского отдела социальной сети Twitter Джей Салливан заявил, что руководство компании прорабатывает функцию редактирования сообщений после их публикации.

Работа над этим давно назревшим нововведением ведется с прошлого года. Тестирование функции запланировано на ближайшие месяцы.

По словам Салливана, внедрение редактирования публикаций займет некоторое время, поскольку необходимо учесть большое количество нюансов. Если их не учитывать, функция может быть использована ненадлежащим образом, заметил функционер.

Впервые информация о возможном появлении функции изменения постов после их размещения появилась четыре года назад. С тех пор обещанная тогдашним главой Twitter Джеком Дорси возможность так и не появилась, пишет ТАСС.

Днем 5 мая появилась информация, согласно которой членом совета директоров американской компании станет известный бизнесмен, основатель Tesla Илон Маск. Предприниматель владеет более чем 9 процентами акций социальной сети и в течение 90 дней должен войти в руководство Twitter.