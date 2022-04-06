Панарин обновил свой рекорд по ассистам за сезон

Нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин / Фото: Официальный сайт клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс»

В американском городе Ньюарк в настоящее время проходит хоккейный матч между «Нью-Джерси Дэвилз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. По итогам первого периода гости выигрывают со счетом 2:1.

Российский форвард «рейнджеров» Артемий Панарин оформил ассистентский дубль, сначала отдав результативную передачу на Райана Строума, а затем выполнив пас на Криса Крайдера.

Благодаря этим двум результативным действиям, на счету отечественного нападающего в текущем сезоне уже 65 ассистов. Таким образом, Панарин обновил свой же рекорд по голевым пасам за один сезон. Всего Артемий набрал уже 84 очка по системе гол + пас в 66 играх за «Рейнджерс» в нынешнем розыгрыше НХЛ, пишет «Чемпионат».

Другой российский форвард, выступающий в заокеанском хоккейном первенстве, Кирилл Капризов побил рекорд клуба «Миннесота Уайлд» по заброшенным шайбам за календарный месяц. В матче с «Питтсбургом» 31 марта россиянин забил 14-й гол за месяц, превзойдя показатель Эрика Стаала образца февраля 2018 года.