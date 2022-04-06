Диетолог Гинзбург рассказал о допустимой норме сахара в день

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Далеко не для каждого ежедневная норма сахара одинакова. Все зависит от наличия или отсутствия у человека тяжелых хронических заболеваний, и речь идет не только о врожденном или приобретенном диабете. Профессиональный диетолог Михаил Гинзбург рассказал, сколько сахара в день можно употреблять человеку.

— Есть такая цифра. Она определяется как пять процентов от суммарной суточной калорийности. Или есть другое определение: пять процентов от потребления углеводов. Если взять это в среднем — будет от 12 до 22 граммов сахара в день, — пояснил он.

По словам Гинзбурга, это может быть и просто сахар, который мы добавляем ложками в чай или кофе, и содержащийся в различных сладостях. Однако не всем грозит серьезными последствиями перевыполнение этой ежедневной нормы.

— Но надо сделать оговорку — если человек молод, здоров и энергичен, то он может съесть и больше сахара без особого вреда, — уточнил диетолог.

Он также напомнил, что сахар содержится во множестве продуктов. О наличие его в некоторых люди даже не подозревают. Так, сахар можно найти в сосисках или рыбных консервах, передает NEWS.RU.

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