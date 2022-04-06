Байден выделил еще 100 миллионов долларов военной помощи Украине

Фото: whitehouse

Президент США Джо Байден приказал выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до 100 миллионов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома, а также госсекретарь США Энтони Блинкен в среду, 6 апреля.

Уточняется, что американская поддержка Украины будет включать в себя также противотанковые системы, в которых Киев, отмечает госсекретарь, сейчас особенно нуждается.

Блинкен подчеркнул, что это уже шестой раз с августа 2021 года, когда со складов Пентагона для Киева выделяют вооружения или технику. Однако Америка продолжит оказывать всевозможную поддержку Украине, дабы укрепить ее оборону, передает слова Блинкена ТАСС.

В этот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона не намерена играть с представителями в «кошки-мышки» в ходе переговорного процесса.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва насторожена тем, что после заключения мирного договора Киев будет требовать проведения референдума относительно прекращения военных действий и отведения российских вооруженных сил с территории Украины.