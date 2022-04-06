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Лавров: Россия не будет играть в «кошки-мышки» с Украиной

Василий Плиткин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Лавров: Россия не будет играть в «кошки-мышки» с Украиной
Фото: МИД РФ

Российская сторона не намерена играть с представителями в «кошки-мышки» в ходе переговорного процесса, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 5 апреля.

По словам главы внешнеполитического ведомства, Москва насторожена тем, что после заключения мирного договора Киев будет требовать проведения референдума относительно прекращения военных действий и отведения российских вооруженных сил с территории Украины.

После проведения референдума и ратификации документа в парламенте, по словам Лаврова, предстоит начинать еще один переговорный процесс, поскольку все эти действия украинских властей покажут отрицательный результат.

— Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей, и не можем допустить такого повторения, — подчеркнул глава российского МИДа.

Кроме того российский министр подчеркнул, что отказ Киева от обсуждения денацификации, демилитаризации и проблемы русского языка не способствуют успешному проведению переговорного процесса между двумя сторонами, пишет ТАСС.

Накануне Сергей Лавров заявил, что вторая попытка созвать заседание Совета безопасности ООН по вопросу инцидента в Буче не увенчалась успехом. Причиной тому — принципиальная позиция Великобритании, отказывающейся обсуждать ситуацию на таком уровне.

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