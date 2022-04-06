Врачи рассказали, для кого нарушения памяти после коронавируса необратимы

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Переболев коронавирусом, человек может столкнуться с некоторыми последствиями, например — с потерей памяти. Специалисты НИИ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора рассказали, что такие нарушения памяти могут быть необратимы.

— У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми, — отметила врач-терапевт Дарья Хавкина.

Она рассказала, что одним из последствий коронавируса может быть тяжелое поражение головного мозга. С таким особенно часто могут столкнуться те, кто затягивали лечение от COVID-19, из-за чего столкнулись с сильной нехваткой кислорода.

По словам Хавкиной, сильнее прочих страдают когнитивные функции пожилых людей, у которых нет иммунитета к COVID-19, либо есть гипертоническая болезнь, ишемия, сердечная недостаточность или сахарный диабет II типа.

Врач настоятельно порекомендовала срочно обращаться к врачу тем, кто замечает за собой после перенесенного коронавируса снижение памяти, передают «Известия».

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1 апреля министр здравоохранения России Михаил Мурашко оценил ситуацию с заболеваемостью коронавирусом в стране. По его словам, в нескольких регионах количество случаев COVID-19 растет. Лечение от заболевания в настоящее время проходят около 300 тысяч человек.