Сергунина: Объем несырьевого экспорта Москвы в Индию вырос на 45 процентов

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столица стала лидером среди российских регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта в Индию за 2021 год. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 6 апреля.

По ее словам, этого удалось добиться в том числе благодаря работе Московского экспортного центра (МЭЦ), который оказывает помощь бизнесменам в продвижении продукции и услуг за рубежом.

— В прошлом году МЭЦ помог целому ряду компаний с проведением переговоров и организацией поставок. Финансовые показатели несырьевого неэнергетического экспорта в Индию за минувший год увеличились на 45 процентов и превысили 950 миллионов долларов, — сказала представитель мэрии.

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Заммэра отметила, что в прошлом году МЭЦ софинансировал 90 процентов стоимости программы Tech Export to India для 30 технологических компаний. Еще 19 столичных предприятий стали участниками бизнес-миссии с партнерами из Индии в онлайн-формате.

Продукцию и услуги представили строительные фирмы, а также компании из сфер электроники и машиностроения. Так, МЭЦ организовал переговоры между партнерами и предоставил услуги переводчиков.

По результатам реализованных ранее проектов поддержки на индийский рынок вышли московские производители детской одежды и другие компании. По словам главы столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина, в 2021 году самыми востребованными отраслями несырьевого неэнергетического экспорта в Индию оказались медицина и фармацевтика.

Показатели здесь увеличились более чем в 16 раз. Наиболее популярными позициями стали вакцины и иммунологические продукты.