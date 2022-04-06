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Пятьдесят тысяч человек получили квартиры по реновации в Москве

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Пятьдесят тысяч человек получили квартиры по реновации в Москве
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В столице переехали 50 тысяч жителей в новые квартиры по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в среду, 6 апреля.

— Начиная с 2018 года обладателями нового жилья по программе реновации стали более 50 тысяч участников программы. Всего же с начала реализации этого градостроительного проекта начато переселение свыше 76 тысяч москвичей, — сказал заммэра.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин отметил, что на данный момент жители покинули уже 182 старых дома, 88 из которых демонтированы по технологии умного сноса. За все время действия программы передано под заселение 165 новостроек, 187 корпусов введено в эксплуатацию и еще 387 зданий проектируется и строится, передает официальный сайт мэра Москвы.

На востоке Москвы строят и проектируют более 1,5 миллиона квадратных метров жилья по программе реновации. Всего на территории ВАО получили новое жилье по программе реновации более семи тысяч человек.

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