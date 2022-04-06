Собянин рассказал о проектах благоустройства юго-западного округа Москвы

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, проезд Карамзина, 1к1 Карта всех событий

Крупные инфраструктурные работы ведутся в Москве в соответствии с графиком. Реализация проектов благоустройства также не останавливается. Об этом в среду, 6 апреля, в своем блоге написал мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, в текущем году в Москве планируется благоустроить около пяти тысяч объектов. В рамках работ в порядок приведут вылетные магистрали, Волоколамское шоссе, участок Ленинского проспекта, несколько десятков переулков, улицы Басманного и Красносельского районов и другие территории.

Кроме того, в рамках программы «Мой район» в ЮЗАО Москвы в 2022 году планируется реализовать 11 крупных проектов благоустройства.

Так, специалисты приведут в порядок квартал площадью 15,4 гектара в границах улицы Азовская и Чонгарского, Симферопольского и Черноморского бульваров и сквер на Чонгарском бульваре в Зюзино. Там планируется отремонтировать устаревшее асфальтобетонное покрытие на площади более 28 тысяч квадратных метров и привести в порядок газоны.

Сквер на Чонгарском бульваре оснастят дополнительным пешеходным переходом и установят в центральной части качели-пергола. На территории также появятся современные скамьи, новые урны и ограждения.

В 2022 году в столице также благоустроят спортивный кластер на Нагорном бульваре и создадут общественное пространство в границах улиц Ремизова и Нагорная, Нагорного бульвара и Севастопольского проспекта.

Специалисты также благоустроят усадьбу «Богородицкое» в Обручевском районе и организуют новое общественное пространство в границах улиц Академика Челомея, Новаторов и Воронцовские Пруды.

На улице Ратная в Северном Бутове реконструируют футбольное поле, а в Южном Бутове по просьбе местного совета ветеранов создадут «Аллею Славы».

В Коньково благоустроят общественное пространство, ограниченное улицами Профсоюзная, Островитянова и Введенского, а в Ясенево создадут спортивный кластер. Он расположится по адресу проезд Карамзина, дом 1, корпус 1.

Рабочие также создадут спорткластер с полем для игры в футбол по адресу Новоясеневский проспект, дом 32, корпус 3.

На Юго-Западе Москвы, в свою очередь, планируется благоустроить 16 школьных территорий. В рамках работ специалисты обновят детские площадки и обустроят уютные зоны отдыха, подытожил мэр.

— Реализация проектов благоустройства позволит сделать юго-запад Москвы еще более удобным и привлекательным для жизни, — подытожил глава города.

Мэр Москвы Сергей Собянин 4 апреля заявил, что в 2022 году в Троицком и Новомосковском административных округах столицы в эксплуатацию введут еще несколько объектов здравоохранения.