Собянин рассказал о планах по развитию здравоохранения в ТиНАО

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2022 году в Троицком и Новомосковском административных округах столицы в эксплуатацию введут еще несколько объектов здравоохранения.

— За последнее время мы уже открыли в Новой Москве несколько медучреждений. Один из последних примеров — амбулаторный корпус больницы в Коммунарке. Также есть ряд инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, которые реализуют застройщики. Все это позволяет нам сделать качественную медпомощь для жителей округа еще доступнее, — рассказал глава города.

Собянин в своем Telegram-канале добавил, что на данный момент специалисты занимаются возведением поликлиники в Рассказовке. Примечательно, что строительство ведется на частные средства.

Кроме того, глава города открыл в ТиНАО детско-взрослую поликлинику на 750 посещений. Здание было построено согласно московскому стандарту: кабинеты специалистов оснастили современным оборудованием и мебелью, а прилегающую территорию благоустроили.

4 апреля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что всего в ТиНАО в ближайшие годы введут в эксплуатацию 69 социальных объектов за счет инвесторов.