Дворец спорта для занятий акробатическим рок-н-роллом построят в столице

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Россия, Москва, Северо-Западный административный округ, район Покровское-Стрешнево Карта всех событий

В районе Покровское-Стрешнево построят дворец спорта с ледовой ареной и бассейном. Об этом в среду, 6 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Многофункциональный дворец спорта общей площадью 30 тысяч квадратных метров появится в Покровском-Стрешневе и станет частью крупного спорткластера, расположенного недалеко от бывшего Тушинского аэродрома. Объект станет одним из главных мест притяжения района. Ежедневно здесь смогут тренироваться около 780 спортсменов — как детей, так и взрослых. Во время проведения соревнований дворец сможет вместить более тысячи зрителей, — рассказал Бочкарев.

По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, строительство здания одобрили на заседании Градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина в конце 2020 года.

— Новая арена будет полностью оборудована согласно федеральному стандарту спортивной подготовки. Во время выступлений многофункциональная площадка сможет вмещать до 40 артистов единовременно. Помимо профессионального снаряжения, основной танцевальный зал, рассчитанный на 800 зрителей, оснастят полноценным мультимедийным оборудованием, — отметила Пятова.

Дворец спорта построят на Волоколамском шоссе, владение 71/10.

Функциональной доминантой спорткомплекса станет арена для занятий акробатическим рок-н-роллом. Во дворце обустроят ледовое поле с трибунами на 200 зрителей и бассейн на восемь дорожек. Также построят помещения для занятий спортивными танцами, брейк-дансом и классической хореографией, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Анастасия Пятова также сообщила о том, что в Алтуфьевском районе Москвы планируют построить спортивно-досуговый комплекс с бассейном.