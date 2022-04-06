Наталья Сергунина: Туристический сервис Russpass представил новую функцию

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Цифровой сервис Russpass презентовал функцию веб-сканера, которая позволит сотрудникам музеев, смотровых площадок, канатных дорог и других объектов проверять билеты и вести их учет без специального технического оснащения. Об этом в среду, 6 апреля, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

— Билеты, купленные через Russpass, сохранятся в личном кабинете туриста вместе с уникальным номером и графическим кодом. Распечатывать ничего не нужно: достаточно показать их на входе прямо на экране смартфона. Контролеру останется только просканировать код с помощью своего гаджета или ввести номер билета в специальное поле, — сказала представитель мэрии.

Фото: Пресс-служб мэра и правительства Москвы

Реализация билетов на Russpass позволит организациям контролировать их количество и статус. Формирование отчета при этом, как уточняется, происходит автоматически.

При необходимости его можно скачать в личном кабинете. Для подключения к партнерской сети необходимо оставить ссылку в специальном разделе на сайте Russpass.

5 апреля Сергунина рассказала об активной разработке импортозамещающих товаров в рамках городской программы по поддержке технологических стартапов StartHub.Moscow. По ее словам, акселератор позволяет масштабировать IT-решения и продукты, которые в дальнейшем смогут конкурировать с иностранными сервисами.