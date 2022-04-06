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Иммунолог Крючков оценил вероятность вспышки «стелс-омикрона» в России

Игорь Синельников

Сюжеты: 

Ситуация с коронавирусом Эксклюзивы ВМ
Общество
Иммунолог Крючков оценил вероятность вспышки «стелс-омикрона» в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Возможность роста уровня заболеваемости из-за штамма BA.2 («стелс-омикрон») в России сохраняется до конца апреля. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал иммунолог Николай Крючков.

— Дальше вряд ли стоит ждать чего-то серьезного. Летом, думаю, будет не очень стабильная ситуация, но без больших вспышек. А вот осенью, скорее всего, начнется рост заболеваемости, но не факт, что он будет вызван «омикроном», — спрогнозировал специалист.

Как отметил собеседник «ВМ», если в течение двух–трех недель в России начнется вспышка BA.2, скорее всего, она будет небольшой. Пока уровень заболеваемости упал, составив менее 20 тысяч случаев заражений в сутки, во время вспышки он может подняться до 40–50 тысяч. Однако до 200 тысяч случаев, как было ранее, дело не дойдет, предположил Крючков.

По словам эксперта, на распространение коронавируса влияет множество факторов.

— Сейчас нестабильный период: высока вероятность появления новых линий или сублиний, происходит снижение коллективного иммунитета. Также отменены все ограничения. Это к осени может сказаться на ситуации, — объяснил иммунолог.

Эксперт отметил, что ситуация с коронавирусом отличается в разных государствах. Так, в некоторых странах Европы наблюдается вспышка заболеваемости, в Северной и Южной Америке — снижение. В Азии ситуация менее стабильна, однако также есть тенденция к снижению показателей, а в Австралии фиксируется рост, пояснил Крючков.

Собеседник «ВМ» отметил, что коронавирус с высокой долей вероятности станет сезонным заболеванием.

— Мой прогноз таков: он станет самым опасным сезонным заболеванием, отобрав пальму первенства у сезонного гриппа. Думаю, что до этого пройдет еще полтора–два года. Но точный прогноз дать сложно: с борьбой в разных странах все по-разному. Сейчас много факторов, которые сложно учесть, — заключил Крючков.

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