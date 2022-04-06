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Столичные ЗАГСы подарят бесплатные фотосессии молодоженам на Красную горку

Александр Афонин

Город
Столичные ЗАГСы подарят бесплатные фотосессии молодоженам на Красную горку
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Накануне праздника Красная горка, 30 апреля, во всех ЗАГСах Москвы и выездных площадках для пар будут бесплатно работать свадебные фотографы. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника столичного управления ЗАГС Светлана Уханева в среду, 6 апреля.

— Накануне популярного среди молодоженов праздника Красная горка, с которого начинается открытие свадебного сезона, город подарит молодоженам памятные снимки с их первого семейного дня, — рассказала Уханева.

Она отметила, что на 30 локациях пройдут церемонии бракосочетания, где для молодоженов будет работать профессиональный свадебный фотограф. В день регистрации брака парам сразу отправят по пять фотографий с цветокоррекцией и ретушью. В течение пяти рабочих дней молодоженам придут остальные 35–50 фотографий, пишет агентство городских новостей «Москва».

Торжественные церемонии бракосочетания пройдут на 11 выездных площадках.

Красная горка — народное название первого воскресенья после Пасхи. В этом году праздник будут отмечать 1 мая.

25 марта в Грибоедовском ЗАГСе открылась зона с фотографиями известных личностей.

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