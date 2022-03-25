В Грибоедовском ЗАГСе открылась зона с фотографиями знаменитостей

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10 Карта всех событий

В столичном Дворце бракосочетания № 1 открылась зона с фотографиями известных личностей. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщили в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

Уточняется, что он расположен по адресу Малый Харитоньевский переулок, дом 10, строение 1.

— Фотовыставка расположена в зоне приема заявлений о заключении брака. Во время ожидания приема молодожены смогут ознакомиться с популярными парами дворца. В фотозоне представлены фото Константина Богомолова и Ксении Собчак, Константина Ивлева и Валерии Ивановой, Никиты Джигурды и Марины Анисиной, Алексея Ловена и Инги Юмашевой, Артура Сопельника и Елизаветы Малышевой, — говорится в релизе.

Заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова 23 марта рассказала, что отделы ЗАГС Москвы начали принимать заявки на свадьбы во время речного круиза. Зарегистрировать брак на воде смогут 20 пар.

Также стало известно, что за прошлый год московский ЗАГС выдал почти 13 тысяч свидетельств об изменении имени, фамилии или отчества. При этом показатель 2021 года вырос более чем на 40 процентов по сравнению с 2020 годом и более чем на 20 процентов по сравнению с 2019 годом.