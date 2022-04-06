Астрологи перечислили лучшие качества знаков зодиака

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Астрологи рассказали, какими достоинствами обладают люди с тем или иным знаком зодиака.

Овен — дерзость. Обладатели этого знака никогда не откажутся от участия в невероятных приключениях, даже если они небезопасны.

Телец — надежность. Им всегда можно доверять и не быть обманутым.

Близнецы — энтузиазм. Они всегда берутся за новые дела с предвкушением удовольствия.

Рак — сочувствие. Если необходимо, чтобы вас кто-то утешил и поддержал, положитесь на Раков.

Лев — тепло. Они наполняют жизнь своих родных и близких светом, словно солнышко.

Дева — остроумие. Противникам в спорах с Девами можно только посочувствовать, ведь обладатели этого знака могут сказать такое, что отвечать им уже не захочется.

Весы — расслабленность. Они всегда выглядят спокойными и уверенными, будто знают как решить любую проблему.

Скорпион — преданность. Вне зависимости от ситуации Скорпион всегда будет защищать своих близких.

Стрелец — любопытство. Они открыты всему новому, любят получать новые знания и ответы на свои оригинальные вопросы, пишет Пятый канал.

Козерог — амбиции. Они ни перед чем не остановятся на пути к своей цели, будут только работать.

Водолеи — независимость. Помощи представители этого знака зодиака никогда не просят, они предпочитают самостоятельность во всем.

Рыбы — великодушие. Ради друзей они готовы отказаться от своих планов.