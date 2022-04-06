Онлайн-школа «Добровольчество» рассказала об обучении московских школьников

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

В марте этого года столичные старшеклассники и студенты прошли обучение в весенней онлайн-школе «Добровольчество». Об этом в среду, 6 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Учащиеся более чем 100 образовательных организаций слушали лекции о разных направлениях благотворительной деятельности и решали тематические кейсы, — говорится в сообщении.

Первый день обучения был посвящен теме инклюзии. Ребятам рассказали, что добровольцы с нарушениями опорно-двигательной системы могут быть привлечены в событийное волонтерство. Люди с нарушением зрения могут работать в кол-центре или быть консультантами. Юные гости узнали, как правильно взаимодействовать с людьми с различными видами инвалидности. Им объяснили, какими качествами нужно обладать, чтобы стать инклюзивным волонтером.

Второй день запомнился темой помощи пожилым людям. Школьники узнали, как правильно себя вести со старшим поколением в рамках онлайн- и офлайн-программ волонтерской помощи. На заключительный третий день волонтерам рассказали про особенности помощи бродячим животным.

Как дополнение к основной программе школьникам провели онлайн-лекцию о создании безопасного пространства в Сети и рассказали о проекте «КиберМосква», передает официальный сайт мэра Москвы.

3 апреля москвичам рассказали о развитии волонтерства в рамках проекта «КиберМосква».