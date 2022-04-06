Москва выставила на продажу 129 машино-мест на востоке города

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Россия, Москва, 1-я улица Бухвостова Карта всех событий

В Москве выставили на продажу 129 машино-мест на востоке столицы. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков в среду, 6 апреля.

— Сегодня на востоке Москвы выставлено на торги 129 парковочных мест, 124 из них находятся на подземных охраняемых стоянках. Площадь предлагаемых объектов варьируется от 8,3 до 22,9 квадратного метра, — сказал он.

Подать заявку на участие можно уже сегодня. Торги пройдут после 20 апреля. 120 лотов реализуют в рамках открытых торгов, девять — без объявления цены.

Отмечается, что все предлагаемые варианты находятся в районах с высоким уровнем жилой застройки.

В районе Преображенское на 1-й улице Бухвостова и в Колодезном переулке в Сокольниках расположились места на наземных парковках площадью от 13,9 до 16,2 квадратного метра. Четыре из них находятся на подвальных этажах, еще один — на третьем этаже. Остальные объекты находятся на Щелковском и Измайловском шоссе в отапливаемых подземных паркингах, передает официальный сайт мэра Москвы.

5 апреля Иван Щербаков оповестил о продаже нестационарного торгового объекта в парке Олимпийской деревни.