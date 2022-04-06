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7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Это праздник в память о чудесном явлении Деве Марии архангела Гавриила. Он принадлежит к числу двунадесятых и празднуется ежегодно 7 апреля.

На Благовещение нельзя заниматься тяжелой работой, шить, вязать и забивать скот. Запрет на вязание, шитье и плетение в этот день — один из строжайших. Эта традиция связана с тем, что наши предки верили, что нити — это судьбы людей, которые можно перепутать и привлечь в дом расставания, ссоры и распри. Женщинам советуют в первую половину дня не готовить и не заниматься домашними делами.

Наши предки в этот день не стригли и даже старались не расчесывать волосы, чтобы не запутать свою судьбу.

На Благовещение также не стоит одалживать или отдавать кому-то что-либо — это может «вынести» из вашего дома удачу, здоровье и достаток.

Приметы погоды:

Если к этому дню еще не прилетели ласточки — весна будет холодная.

Утренний туман — к большому разливу рек и ручьев.

Безоблачное небо и яркое солнце — к грозному лету.

На Благовещение дождь — уродится рожь и будет грибное лето.

Гроза 7 апреля — к теплому лету и урожаю орехов.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Что запрещено 7 апреля, в Благовещение Пресвятой Богородицы

Именины в этот день не празднуют.