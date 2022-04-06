Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сезон ярмарок стартовал в Московской области 5 апреля. Как рассказали в областном Минсельхозпроде, первые шестнадцать мероприятий прошли в Волоколамске, Красногорске, Воскресенске и других округах.

Всего в течение апреля планируется провести более 130 ярмарок в различных муниципалитетах региона. Будут проводить сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня.

Самое большое число ярмарок в апреле проведут в Зарайске. Там организуют полторы тысячи торговых мест. В ярмарках примут участие не только местные фермеры, но и производители овощной, мясной и рыбной продукции из других регионов России.

В прошлом году на территории Московской области провели почти две с половиной тысячи ярмарок, передает портал «Подмосковье сегодня».

В пятницу, 1 апреля, в Москве заработали ярмарки выходного дня. В городе организовали 60 площадок — сотни торговых мест появились во всех округах. «Вечерняя Москва» побывала на некоторых из них. Места для ярмарок управы определяли вместе с жителями города, которые могли высказать свое мнение.