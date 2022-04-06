Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сезон ярмарок стартовал в Московской области

Ирина Игнатенко

Общество
Сезон ярмарок стартовал в Московской области
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Сезон ярмарок стартовал в Московской области 5 апреля. Как рассказали в областном Минсельхозпроде, первые шестнадцать мероприятий прошли в Волоколамске, Красногорске, Воскресенске и других округах.

Всего в течение апреля планируется провести более 130 ярмарок в различных муниципалитетах региона. Будут проводить сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня.

Самое большое число ярмарок в апреле проведут в Зарайске. Там организуют полторы тысячи торговых мест. В ярмарках примут участие не только местные фермеры, но и производители овощной, мясной и рыбной продукции из других регионов России.

В прошлом году на территории Московской области провели почти две с половиной тысячи ярмарок, передает портал «Подмосковье сегодня».

В пятницу, 1 апреля, в Москве заработали ярмарки выходного дня. В городе организовали 60 площадок — сотни торговых мест появились во всех округах. «Вечерняя Москва» побывала на некоторых из них. Места для ярмарок управы определяли вместе с жителями города, которые могли высказать свое мнение.

Читайте также:
Подмосковье фермерские ярмарки Торговля
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте