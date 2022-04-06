Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Андрей Бочкарев: Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен почти на треть

Александр Афонин

Город
Андрей Бочкарев: Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен почти на треть
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице более чем на 30 процентов выполнен план по вводу недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— За первый квартал 2022 года в столице было построено и введено в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Таким образом, на сегодняшний день годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем на 30 процентов, — сказал заммэра.

Бочкарев отметил, что основной объем строительства по традиции пришелся на жилье — более 1,5 миллиона квадратных метров. По его словам, цифра означает, что план по вводу жилья выполнен более чем на треть.

Глава Строительного комплекса добавил, что за последние три месяца удалось ввести 20 объектов коммерческого направления. Они смогут обеспечить город новыми рабочими местами.

2 апреля Бочкарев сообщил, что в Москве передано 165 новостроек под переселение по программе реновации общей площадью более двух миллионов квадратных метров.

Читайте также:
Строительство Жилье Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте