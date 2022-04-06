Андрей Бочкарев: Годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен почти на треть

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В столице более чем на 30 процентов выполнен план по вводу недвижимости. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— За первый квартал 2022 года в столице было построено и введено в эксплуатацию более 2,6 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Таким образом, на сегодняшний день годовой план по вводу недвижимости в Москве выполнен более чем на 30 процентов, — сказал заммэра.

Бочкарев отметил, что основной объем строительства по традиции пришелся на жилье — более 1,5 миллиона квадратных метров. По его словам, цифра означает, что план по вводу жилья выполнен более чем на треть.

Глава Строительного комплекса добавил, что за последние три месяца удалось ввести 20 объектов коммерческого направления. Они смогут обеспечить город новыми рабочими местами.

2 апреля Бочкарев сообщил, что в Москве передано 165 новостроек под переселение по программе реновации общей площадью более двух миллионов квадратных метров.