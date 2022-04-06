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Более трех миллиардов рублей экономит социально ориентированный бизнес на аренде в Москве

Александр Афонин

Город
Более трех миллиардов рублей экономит социально ориентированный бизнес на аренде в Москве
Фото: Официальная страница мэра Москвы Сергея Собянина в социальной сети «ВКонтакте»

Власти Москвы предоставляют социально ориентированным предпринимателям и частным образовательным учреждениям помещения в аренду по льготным ставкам.

— Город системно поддерживает социально ориентированный бизнес и частные образовательные учреждения. Одна из мер — сниженные ставки на аренду городской недвижимости, — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что на данный момент льготами пользуются 636 организаций и индивидуальных предпринимателей. Общая площадь арендуемых помещений — более 280 тысяч квадратных метров.

Для малых предприятий, арендовавших помещения без торгов, предусмотрена минимальная и льготная ставки — пять тысяч и 3,8 тысячи рублей соответственно. Минимальная ставка распространяется на помещения площадью менее 300 квадратных метров по договорам с неистекшим сроком действия и для организаций, где не менее половины сотрудников с инвалидностью. Льготная ставка распространяется на социально значимую деятельность, передает официальный сайт мэра Москвы.

4 апреля Владимир Ефимов сообщил, что в столице стартовал сервис, который автоматически подбирает меры поддержки для предпринимателей.

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