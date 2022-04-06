Депутат Госдумы предложил оборудовать автомобили каршеринга алкозамками

Фото: Пресс-служба Госдумы

Во избежание дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга следует установить в машинах, которые предоставляет сервис, алкозамки, чтобы граждане в состоянии алкогольного опьянения не могли воспользоваться транспортом. С такой инициативой выступил во время разговора с «Вечерней Москвой» депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, участились случаи, когда безответственные водители в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль автомобилей каршеринга.

Милонов подчеркнул, что идею с алкозамками необходимо реализовать:

— Конечно, эту идею нужно воплощать в жизнь, чтобы сократить число происшествий с участием пьяных водителей на авто каршеринга.

По мнению парламентария, каршеринг требует отдельной верификации и изучения того, какие услуги система предоставляет.

«Вечерняя Москва» совместно с Виталием Милоновым собирается предложить на рассмотрение депутатов Госдумы РФ инициативу по установке аклозамков в автомобилях каршеринга.