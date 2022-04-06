Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Депутат Госдумы предложил оборудовать автомобили каршеринга алкозамками

Рафаэль Залян

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Депутат Госдумы предложил оборудовать автомобили каршеринга алкозамками
Фото: Пресс-служба Госдумы

Во избежание дорожно-транспортных происшествий с участием автомобилей каршеринга следует установить в машинах, которые предоставляет сервис, алкозамки, чтобы граждане в состоянии алкогольного опьянения не могли воспользоваться транспортом. С такой инициативой выступил во время разговора с «Вечерней Москвой» депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, участились случаи, когда безответственные водители в состоянии алкогольного опьянения садятся за руль автомобилей каршеринга.

Милонов подчеркнул, что идею с алкозамками необходимо реализовать:

— Конечно, эту идею нужно воплощать в жизнь, чтобы сократить число происшествий с участием пьяных водителей на авто каршеринга.

По мнению парламентария, каршеринг требует отдельной верификации и изучения того, какие услуги система предоставляет.

«Вечерняя Москва» совместно с Виталием Милоновым собирается предложить на рассмотрение депутатов Госдумы РФ инициативу по установке аклозамков в автомобилях каршеринга.

Читайте также:
Законы Каршеринг инициатива
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте