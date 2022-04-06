Собянин выделил 5,5 миллиарда рублей на организацию грузовых авиаперевозок в Москву

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому грузовому авиаперевозчику «Волга-Днепр» будет выделено 5,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы в среду, 6 апреля.

— Правительство Москвы выделило из резервного фонда первый транш финансирования в объеме 5,5 миллиарда рублей на фрахтование грузовых воздушных судов авиакомпании «Волга-Днепр». Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — говорится в сообщении.

По поручению президента России Владимира Путина соглашение между Москвой и грузовым перевозчиком было подписано 1 апреля 2022 года. В соответствии с документом, столица выступает в роли заказчика, а компания — оператором регулярных перевозок между Москвой и другими городами страны. Также рассматривается возможность грузоперевозок между другими странами, включая Индию, Турцию, ОАЭ, Вьетнам, Азербайджан и Пакистан.

В сообщении отмечается, что в планах Москвы до конца года доставить около двадцати тысяч тонн лекарств, медицинских изделий, продуктов питания и других критически важных грузов. Общая стоимость заказа составит около 9,5 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 апреля Сергей Собянин сообщил, что объем грантов на создание сетей быстрого питания составил 1 миллиард рублей.