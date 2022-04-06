Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин выделил 5,5 миллиарда рублей на организацию грузовых авиаперевозок в Москву

Александр Афонин

Город
Собянин выделил 5,5 миллиарда рублей на организацию грузовых авиаперевозок в Москву
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому грузовому авиаперевозчику «Волга-Днепр» будет выделено 5,5 миллиарда рублей. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы в среду, 6 апреля.

— Правительство Москвы выделило из резервного фонда первый транш финансирования в объеме 5,5 миллиарда рублей на фрахтование грузовых воздушных судов авиакомпании «Волга-Днепр». Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы, — говорится в сообщении.

По поручению президента России Владимира Путина соглашение между Москвой и грузовым перевозчиком было подписано 1 апреля 2022 года. В соответствии с документом, столица выступает в роли заказчика, а компания — оператором регулярных перевозок между Москвой и другими городами страны. Также рассматривается возможность грузоперевозок между другими странами, включая Индию, Турцию, ОАЭ, Вьетнам, Азербайджан и Пакистан.

В сообщении отмечается, что в планах Москвы до конца года доставить около двадцати тысяч тонн лекарств, медицинских изделий, продуктов питания и других критически важных грузов. Общая стоимость заказа составит около 9,5 миллиарда рублей, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 апреля Сергей Собянин сообщил, что объем грантов на создание сетей быстрого питания составил 1 миллиард рублей.

Читайте также:
Сергей Собянин грузоперевозки Самолеты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Беспечно жить нараспашку нельзя

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Открытый взгляд на перспективу

Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Александр Лосото
Александр Лосото

И старость обернем в радость

Игорь Угольников
Игорь Угольников

Мечта, которая объединяет

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Назло нам заморозят себя

Георгий Бовт
Георгий Бовт

НАТО вовремя не распустили

Все мнения
О проекте