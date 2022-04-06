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Технополис «Москва» заместит импортные материалы для добычи полезных ископаемых

Александр Афонин

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Технополис «Москва» заместит импортные материалы для добычи полезных ископаемых
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Волгоградский проспект, 42к5 Карта всех событий

ГП «Смолы», входящий в ОЭЗ «Технополис «Москва», нарастит в 1,5 раза выпуск специальных смол, которые применяются для добычи полезных ископаемых. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

— Предприятие из ОЭЗ Москвы способно обеспечить потребности геологической разведки и добычи и взамен импортной продукции предложить отечественное сырье, — сказал он.

Овчинский добавил, что компания планирует нарастить выпуск смол до 500 тонн в год. Кроме этого, специалисты лаборатории ведут исследования в области извлечения ископаемых. Это позволит разработать новые решения в производстве сплавов с повышенными характеристиками.

Ионообменные смолы позволяют выделять радиоактивные металлы из руд и сорбировать металлы. Подобные свойства необходимы в процессе анализа и добычи рудного сырья. Еще одно применение — очистка промышленных стоков. С помощью смол можно избирательно извлечь ионы различных металлов из раствора.

5 апреля резидент технопарка «Полюс» представил установку плазменной обработки материалов.

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