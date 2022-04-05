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Резидент технопарка «Полюс» представил установку плазменной обработки материалов

Александр Афонин

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Резидент технопарка «Полюс» представил установку плазменной обработки материалов
Фото: Вечерняя Москва

Резидент технопарка «Полюс» представил инновационную установку плазменной обработки материалов. Об этом во вторник, 5 апреля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

— Удалять загрязнения, модифицировать или активировать (повышать химическую активность) поверхности высокотехнологичных изделий, не повреждая их, — такие задачи призвана решать разработка резидента технопарка «Полюс», — говорится в сообщении.

Установка представляет собой рабочую камеру, внутри которой находится два электрода. В камере создается среда разреженного газа и между ними под напряжением формируется плазма. Под воздействием плазмы состояние поверхностного слоя изделий меняется, не нарушая сами свойства материалов.

Суть процесса заключается в следующем: в плазме генерируются ионы (заряженные частицы) инертного газа (аргона) или химически активного газа (кислорода), которые взаимодействуют с атомами поверхностного слоя изделия. Ионы плазмы могут иметь разную концентрацию и энергию. Благодаря этому свойству, они способны по-разному воздействовать на обрабатываемую поверхность.

Новое оборудование может использоваться во многих высокотехнологичных областях, включая фотонику, биомедицину, плазмонику и другие, где требуется предварительная обработка изделия, передает сайт мэра Москвы.

4 апреля резидент технополиса «Москва» создал устройство для тестирования электроники.

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