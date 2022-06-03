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«Категорически нельзя»: диетолог Соломатина рассказала, кому и как может навредить клубника

Анастасия Харламова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
«Категорически нельзя»: диетолог Соломатина рассказала, кому и как может навредить клубника
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Самую долгожданную летнюю ягоду начали продавать в Москве. Диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о вреде и пользе клубники.

По ее словам, клубника является сильным аллергеном. Взрослые с этим недугом должны ее избегать, а детям нужно давать попробовать ягоду в первый раз с большой осторожностью.

— Конечно же, категорически нельзя есть клубнику людям с аллергией. Как правило, взрослые об этом знают. А у детей она может проявиться неожиданно. Я советую давать ягоду впервые аккуратно и наблюдать за нетипичными реакциями у ребенка, — сказала она.

Врач отметила, что даже если у человека нет аллергии, это не значит, что он может есть ее, сколько захочет.

— У любого человека могут появиться симптомы, подобные аллергии, если съесть клубнику в больших количествах. Не стоит объедаться, во всем нужна мера, — отметила специалист.

Диетолог заявила, что клубника может вызвать заболевания желудочно-кишечного тракта, которые связаны с повышенной кислотностью. Особенно не стоит есть ягоды на голодный желудок.

Собеседница «ВМ» рассказала, какие еще опасности в себе таит всеми любимая ягода.

— Часто клубнику выращивают с применением нитратов. Они могут негативно сказаться на вашем здоровье. Более того, в некоторые точки ягоды везут издалека. Для того чтобы доставить их в хорошем виде, используют дифенил. Он негативно воздействует на печень и почки, — сказала она.

Соломатина объяснила, что вредное вещество можно обнаружить визуально. Влажная маслянистая клубника пропитана дифенилом.

Диетолог объяснила, какое количество ягод в день будет безопасным и не вызовет негативных реакций организма.

— Я рекомендую съедать не более полкилограмма клубники в день. Важно разбить эту порцию на несколько частей. Например, по горсточке несколько раз в сутки.

Собеседница «ВМ» подчеркнула, что в красной ягоде также содержится много полезных веществ.

— В клубнике очень много витамина С, который положительно влияет на наш иммунитет. Кроме того, там есть биофлавоноиды, которые оказывают антивозрастной эффект, защищают сердечно-сосудистую систему и предотвращают онкологию. Клубника является диетическим продуктом, который содержит в себе много воды и поможет поддержать баланс жидкости в организме, — сказала она.

В четверг в столице начали работать первые точки продажи клубники. Ягода поставляется в Москву из 20 регионов России. По мере ее созревания в городе будут открываться новые точки продаж. Всего к реализации запланировано более 10 различных сортов клубники и земляники.

Садовод Жашкова, в свою очередь, в беседе с «Вечерней Москвой» назвала три сорта клубники, идеально подходящие для подмосковной дачи.

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